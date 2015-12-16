На Вінниччині з'явився ще один відділ прикордонної служби

На облаштування нового підрозділу прикордонної служби з обласного бюджету виділено близько 180 тисяч гривень. 15 грудня новостворений відділ «Студена» Могилів-Подільського прикордонного загону розпочав свою роботу. Персонал підрозділу охоронятиме сухопутну ділянку державного кордону України з Придністров’ям, протяжність якої – близько 14 км.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА.

Читайте такожПрикордонники і військові патрулюють кордон на вертольотах (відео)

Відділ «Студена» відповідає сучасним вимогам, а його інфраструктура та технічне забезпечення дозволяє якісно виконувати завдання з охорони державного кордону. Всього у підрозділі проходять службу понад 30 прикордонників.

Відділ «Студена», що віднині захищатиме південні рубежі Вінниччини та України, відкрито з метою ущільнення охорони державного кордону та з урахуванням змін в обстановці на Придністровському сегменті українсько-молдовського рубежу.

«Так сталося, що протягом двох останніх років, окрім питань, що забезпечують життєдіяльність мешканців Вінниччини та України, ми надзвичайно переймаємося проблемою безпеки. Це значний виклик для українського народу. І особливе місце в системі територіальної оборони Вінницької області займає Могилів-Подільський прикордонний загін, - відзначив голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій.

Читайте такожНа адмінкордоні з Кримом прикордонники "засікли" польоти російських Мі-8

Очільник області підкреслив, що в цьому році на території Вінниччини розміщено 59-ту мотострілкову бригаду в Гайсині, за сприяння обласної влади зміцнено боєздатність підрозділу «Ягуар» в Калинівці та військової частини 3008 у місті Вінниці, проведено навчання з територіальної оборони шляхом часткової мобілізації військовозобов’язаних. Усі ці заходи, наголосив Валерій Коровій, здійснювалися задля того, аби за непередбачуваних ситуацій гарантувати безпеку мешканцям області.