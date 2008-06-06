У Нафтогазі заяву про збільшення ціни на газ розцінюють як політичну

Керівник прес-служби НАК “Нафтогаз України” Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ розцінює заяву російської сторони про збільшення з 2009 року ціни на газ удвічі як політичну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час круглого столу.

Він зазначив, що НАК “Нафтогаз України” і РАО “Газпром” нині перебувають у стані переговорів. За його словами, ціна на газ залежить від низки чинників, зокрема від ставок на зберігання і транзит російського газу територією України.

“Я думаю, що говорити про фінальний вихід на якусь ціну поки рано, і вона (ціна -УНІАН) стане відомою для нас тільки після закінчення переговорів між “Нафтогазом” і “Газпромом”. Поки я розцінював би цю заяву як політичну”, - сказав В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

Як повідомлялося, сьогодні голова МЗС РФ Сергій ЛАВРОВ після переговорів президентів двох країн, на яких обговорювали проблему постачання газу в Україну, заявив, що ціна на російський газ для України з 1 січня 2009 року збільшиться майже удвічі.

"Ціни на газ центральноазійських країн, який потрапляє в Україну через територію Росії, з 1 січня 2009 року відповідатимуть європейським цінам, їх розраховуватимуть за стандартними формулами, - сказав С.ЛАВРОВ. - Це рішення обумовлює і перехід на ринкові ціни. Ціна для України через це збільшиться майже вдвічі".

Президент України Віктор ЮЩЕНКО на зустрічі з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ запевнив, що Україна хоче швидше перейти на ринкові ціни на газ. "Така позиція об`єктивна, ми її поділяємо", - сказав у бесіді з журналістами С.ЛАВРОВ.

Нагадаємо, 2008 року Україна купує газ за ціною 179,5 дол. за тис. куб. м.