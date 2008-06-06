Злочинна група скоювала вбивства з метою заволодіння квартирами

У Маріуполі викрито злочинну групу, що скоювала вбивства громадян з метою заволодіння їх квартирами.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків з громадськістю Головного облуправління МВС України в Донецькій області, з кінця 2005 року до міліції надходили заяви про зникнення городян. Усі зниклі були самотніми людьми похилого віку з соціально неблагополучної категорії. Одночасно у провадженні слідчого відділу перебували кримінальні справи, пов`язані з шахрайським заволодінням нерухомого майна громадян. Після вивчення і аналізу приватизаційних справ слідством було встановлено, що квартиру одного зі зниклих було незаконно приватизовано і продано. Так співробітникам міліції вдалося вийти на групу осіб, що займається "чорним ріелторством".

За інформацією прокурора Приморського району м. Маріуполя Григорія КОРШУНА, до складу групи входило троє постійних учасників. Окрім них у злочинних схемах було задіяно ряд осіб, серед яких юристи і співробітники житлових організацій. Організатором групи був 35-річний житель Жовтневого району м. Маріуполя, який мав досвід у сфері купівлі-продажу квартир. Працюючи в слідчому ізоляторі, він познайомився з одним із затриманих і запропонував зайнятися прибутковою справою. Коли той вийшов на волю, то залучив до афер і свого молодшого брата. Родичі стали знайомитися з самотніми пенсіонерами і під різними приводами входили до них в довіру. Коли потерпілий запрошував незнайомців до себе в будинок пропустити пару чарок, зловмисники починали діяти. Під час застілля брати розправлялися з нещасним, а потім забирали паспорт і документи на житло. Тіла всіх убитих спільники скидали в каналізаційний колектор.

Після здійснення вбивств члени групи передавали документи на квартири своєму лідеру, який в подальшому займався процедурою відчуження майна. За такою схемою злочинці позбавили життя трьох маріупольців, проте житлом усіх жертв їм заволодіти не вдалося. До рук злочинців потрапила лише одна квартира в Іллічівському районі, в решті випадків родичі загиблих завадили довести задумане до кінця.

Відносно членів групи порушено кримінальну справу за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України – «умисне вбивство». Також вирішується питання про притягнення до відповідальності осіб, які сприяли злочинній діяльності фігурантів. Слідство триває.