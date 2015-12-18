У Раді діти загиблих в АТО військових проголосували "закон про мир" (відео)

Про це повідомляє "112 Україна".

До Дня святого Миколая діти "проголосували" за виконання дитячих бажань, за мир і за європейський вибір України.

"Це дуже непросто (створити хороший закон - УНІАН). Коли дивишся телебачення, то розумієш, що ще потрібно багато всього робити, щоб ВР приймала всі якісні закони, але насправді в цих стінах приймаються всі необхідні державні рішення, дуже непросто, іноді дуже спірно, але насправді, рішення, які народжуються в цих стінах - змінюють країну. Можливо, ми ще не зовсім сьогодні це відчуваємо, але я переконаний, що кожне рішення знайде своє відображення в позитивному плані для кожного українця", - пообіцяв дітям спікер парламенту Володимир Гройсман.

"Пане спікер, скажіть, а ми могли б на мить уявити, що ми зараз в цьому сесійному залі, і що ми зараз можемо і здатні народити якийсь хороший закон", - запитав святий Миколай.

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"Шановний святий Миколай, я відкрию таємницю, я думаю, що це можливо, але для того має бути велике бажання всіх молодих, юних народних депутатів України, які присутні в цьому залі і треба почути, ви хочете приймати закон?" - запитав спікер парламенту.

"Такий чарівний закон, щоб всі добрі мрії збулися?" – уточнив Святий Миколай.

"Це дуже чудовий закон і я думаю, що він може бути розглянутий і прийнятий в стінах українського парламенту", - погодився спікер.

"І ще закон про те, щоб мир настав в Україні", - не відступав святий Миколай.

"Якщо б це було можливо зробити трохи раніше, ми б зробили. Я думаю, що завдяки саме тим народним депутатам, які зараз в залі, ми б обов'язково це зробили і завдяки їм і в ім'я цих прекрасних людей", - заявив спікеру парламенту.

"І ще один закон, щоб майбутнє України було європейським", - попросив святий Миколай.

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Діти прийняли всі три рішення. Завершився захід виконанням гімну України.

Спікер також зазначив, що було б непогано, щоб народні депутати вели себе так само дисципліновано, як і маленькі.