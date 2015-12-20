СБУ просить керівництво ЗСУ надати дані про військових, які брали участь у "блокаді Криму" - ЗМІ

Про це повідомляє Українська правда.

Згідно із запитом на адресу командувача СВ ЗСУ, який є у розпорядженні Української правди, управління СБУ у Херсонській області просить повідомити, чи є серед вказаних у списку 49 учасників "Блокади" представники особового складу ЗСУ, та чи були відкомандировані у місця проведення "Блокади" (Чаплинський, Каланчацький та Генічеський райони) військовослужбовці та окремі підрозділи ЗСУ у період з 20 вересня 2015 року.

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"У разі позитивної відповіді просимо надати повну інформацію щодо вказаних осіб (посада, звання, проходження військової служби, наявність закріпленої зброї, місце дислокації)", - йдеться у запиті.

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У відповідь на документ керівник СВ ЗСУ Анатолій Пушняков дав розпорядженні надати інформацію СБУ до 22 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня розпочалася безстрокова акція з блокування вантажного транспорту, який везе товари до Криму, ініційована Меджлісом кримськотатарського народу. За інформацією координаційної ради акції, через адміністративний кордон безперешкодно будуть пропускати пішоходів і легковий транспорт.

Ініціатори блокади вважають, що українські компанії повинні припинити торговельні відносини з Кримом, оскільки територія півострова була окупована Російською Федерацією.