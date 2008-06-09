У Криму перекинувся туристичний автобус з 28 пасажирами

Поблизу с. Кочергіно Бахчисарайського району Автономної республіки Крим на автодорозі Берегове-Бахчисарай перекинувся туристичний автобус "Богдан" (належить приватному підприємству "Новиков"), у якому перебували 28 пасажирів.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди з травмами різних ступенів тяжкості до травматологічного відділення Сакської міської лікарні госпіталізовано двоє осіб.

За попередніми даними, ДТП сталося внаслідок того, що водій не впорався з керуванням.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в АР Крим.

Усього за добу на території України зареєстровано 168 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 24 особи, 225 були травмовані.