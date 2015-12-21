У РФ утримують українських військових, які вважалися зниклими безвісти на Донбасі – СБУ

Про це в коментарі УНІАН повідомив радник голови СБУ Юрій Тандит. Він нагадав, що 131 заручник знаходиться на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей і в РФ.

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«У нас з'явилася попередня інформація, що, крім цих людей, серед 762 безвісти зниклих, можливо, є живі наші герої, які перебувають на території Росії», - заявив радник голови СБУ.

За його словами, зокрема, в РФ утримується майор, який був одним із поранених після початку незаконних обстрілу з території Росії в 20-х числах липня 2014 року.

«Тоді певна кількість наших захисників були поранені, і вони потрапили до медичних установ однієї з сусідніх з Україною російських областей. Ми сподіваємося, що Росія як учасник Мінських домовленостей буде виконувати їх і буде робити все, щоб їх повернути», - сказав Тандит.