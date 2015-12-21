Поліція затримала водія екс-мера Києва Омельченка, який збив жінку

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

Він поінформував, що за даним ДТП відкрито кримінальне провадження за ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу - порушення правил безпеки при керуванні транспортними засобами, що призвело до тяжких наслідків.

Також Шевченко підтвердив, що автомобіль - учасник ДТП зареєстрований на Омельченка.

“Водій Омельченка затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Слідство зареєстровано в Голосіївському райуправлінні поліції Києва, але я можу передбачити, що слідство буде передано до слідчого управління Головного управління Національної поліції у Києві”, - сказав Шевченко.

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Як повідомляв УНІАН, за даними поліції, 20 грудня близько 16.00 автомобіль «Volvo», який належить Омельченку, збив на нерегульованому пішохідному переході жінку і зник з місця події.

«З місця пригоди водій зник, не надавши потерпілій медичної допомоги і не викликавши на місце події правоохоронців. Але згодом повернувся. За кермом транспортного засобу перебував киянин 1954 року народження. Чоловік каже, що на момент вчинення автопригоди саме він перебував за кермом, а залишив місце подій, тому що йому стало зле», - зазначила прес-секретар ГУ Національної поліції в місті Києві Оксана Блищик.

Постраждала жінка перебуває в лікарні.