Як долати шахраїв у світовому масштабі?

Представник Державного комітету фінансового моніторингу України візьме участь у міжнародній конференції "Вілтон Парк" щодо налагодження міжнародної співпраці в боротьбі з шахрайством.

Конференція відбудеться з 9 по 11 червня у місті Стейнінг (Велика Британія), повідомили УНІАН у прес-службі Держфінмоніторингу України.

Під час конференції буде здійснено оцінка задач, стратегії та досягнень міжнародних, регіональних та національних органів влади у боротьбі з шахрайством.

Крім того, будуть проаналізовані шляхи удосконалення роботи у виявленні та запобіганні фінансовим злочинам та визначені найкращі шляхи співпраці державного і приватного секторів в цьому питанні.

Учасники заходу планують обговорити найбільш ефективні стратегії для боротьби з шахрайством, масштаби і природу шахрайства. Крім того, увага буде приділена удосконаленню міжнародної співпраці у боротьбі з транскордонним шахрайством. Також будуть проаналізовані найкращі практичні моделі успішного розслідування та обговорено питання щодо впливу нових технологій як інструменту виявлення злочинів та стратегії у сфері боротьби з відмиванням доходів.

Як зазначив голова Держфінмоніторингу України Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ, міжнародне співробітництво є вагомою ланкою у боротьбі з шахрайством, оскільки в умовах глобальної світової економіки фінансові злочини все більше набувають транскордонних ознак. За його словами, зростання міжнародної корупції і транскордонних фінансових злочинів викликає занепокоєння не тільки української влади, а і міжнародних структур.

«Дієві зусилля на усіх рівнях по боротьбі із шахрайством є важливими компонентами для покращення ситуації в економічній та фінансовій сферах на міжнародній арені», - сказав він.

Водночас, за словами І.ЧЕРКАСЬКОГО, боротьба з шахрайством неможлива без дієвого контролю за фінансовими потоками, у тому числі транскордонними, а також без тісної взаємодії фінансових установ та відповідних державних органів. Він зазначив, що в Україні здійснюється ретельний контроль за фінансовими операціями іноземців, аби завадити їм легалізовувати через нашу країну доходи, отримані злочинним шляхом.

У конференції візьмуть участь представники фінансових установ, правоохоронних органів, міжнародних і регіональних організацій, неурядових організацій та ряд експертів, що зацікавлені у боротьбі з шахрайством на міжнародному рівні.

*** "Вілтон Парк" – один із провідних світових центрів діалогу міжнародної політики, некомерційна академічно незалежна виконавча агенція при Міністерстві закордонних справ Великої Британії.