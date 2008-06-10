У Нью-Йорку відкриється біржа прав на активи банкрутів

Наступного тижня в Нью-Йорку відкриється біржа, яка торгуватиме боргами збанкрутілих компаній, повідомляє Reuters. Організатор біржі, компанія Restricted Stock Partners розраховує заробити на різкому збільшенні цього року банкрутств юридичних осіб. У фірмі вважають, що обсяг ринку прав на активи банкрутів може становити до 75 мільярдів доларів.

Новий майданчик дозволить кредиторам, лізинговим компаніям та іншим власникам прав продавати їх до оголошення судового рішення про банкрутство. Інвестори залюбки купують такі права, оскільки це може дати їм можливість здобути пакет акцій тієї чи іншої компанії після проходження їй процедури банкрутства.

З іншого боку, багато кредиторів воліють максимально швидко позбутися цих боргів, часто пропонуючи значну знижку охочим їх викупити.

Раніше практика викупу боргів була неефективна, оскільки тим, хто хотів придбати права на майно збанкрутілих фірм доводилося досить довго шукати кредиторів. З появою біржі цей процес оптимізується. Глава Restricted Stock Partners Баррі Силберт (Barry Silbert) вважає, що цей ринок в перспективі може стати не менш популярним, ніж ринок облігацій.

Лента.ру