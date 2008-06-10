У Полтавській області міліція ліквідувала підпільну лабораторію з виробництва трамадолу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник облуправління МВС генерал-майор міліції Михайло ЦИМБАЛЮК.

«В одному з райцентрів області ми виявили підпільну лабораторію з виробництва трамадолу. Вилучений трамадол пройшов експертизу, і вона дала висновок, що він вироблений кустарним способом і неякісний», - сказав М.ЦИМБАЛЮК.

Він також зазначив, що нарколаборатарію міліції «здали» самі наркомани, яких не влаштовувала якість продукції.

За словами М.ЦИМБАЛЮКА, нарколаборатарія пропрацювала понад півроку і виготовляла більш як тисячу пігулок на тиждень.

Зараз працівники міліції вивчають шляхи надходження наркосировини та продажу виготовленої продукції.