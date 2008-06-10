Кадрами Міноборони займатиметься радник Балоги
05:23, 10 червня 2008Суспільство
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Юрій Єхануров підписав наказ
Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ 6 червня підписав наказ про призначення директором Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України Анатолія МЕДВІДЯ.
Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, до призначення на цю посаду А.МЕДВІДЬ обіймав посаду радника глави Секретаріату Президента України відділу аналізу та прогнозування Головної служби організаційного забезпечення Секретаріату Президента України.
У 2006-2007 роках А.МЕДВІДЬ був заступником міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
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