У США із сендвічів McDonald's заберуть помідори

У американській мережі ресторанів швидкого харчування McDonald`s із сендвічів заберуть нарізані помідори. Таке рішення, повідомляє AP, керівництво компанії прийняло в рамках боротьби зі спалахом сальмонельозу, зареєстрованим відразу в декількох штатах.

Помідори черрі, які McDonald`s додає в салати, в меню залишаються. Цей сорт дрібних помідорів можна ретельно вимити перед вживанням, звівши до мінімуму ризик зараження сальмонеллами - бактеріями що викликають гостру кишкову інфекцію.

Керівництво McDonald`s в США наголосило, що відмова від нарізаних помідорів - виключно добровільний і превентивний захід. Жодного випадку зараження сальмонельозом після відвідин закладів цієї мережі зафіксовано не було.

Окрім McDonald`s від нарізаних помідорів вирішили тимчасово відмовитися й інші американські мережі швидкого харчування - Burger King, Outback Steakhouse і Taco Bell.

Лента.ру