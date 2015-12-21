Блокада Криму: Поклонська заявила, що Іслямову висунуто заочне звинувачення в диверсії

Про це в ефірі "Росії 24" заявила глава колабораціоністської прокуратури Криму Наталя Поклонська, повідомляє "Українська правда".

Вона заявила, що звинувачення Іслямову висунули після зупинки поставок електрики на півострів.

Читайте такожКоординатор блокади Криму анонсував створення кримськотатарського батальйону у складі ЗСУ

"В даний час висунуто заочне звинувачення в диверсії громадянину Іслямову", - заявила Поклонська.

Як відомо, Іслямов є одним з координаторів громадянської блокади Криму, організованого кримськими татарами і цивільними активістами, у тому числі "Правим сектором".

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня координатор акції з блокади Криму Ленур Іслямов заявив, що після припинення постачань товарів, продуктів і електрики до Криму з материкової України буде «морська блокада» півострова, в тому числі, в районі Керченської переправи, яка зараз є основною транспортною артерією, що з'єднує Крим з Краснодарським краєм Російської Федерації.