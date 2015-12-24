Із Вінниці волонтери відправили бійцям АТО понад 6 тон гумвантажу до Нового року

Про це УНІАН повідомили у департаменті у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

До Нового року вінничани зібрали воїнам від їжі до одягу та технічних засобів. Серед продуктів харчування окрім звичних консервів, макаронів, печива та цукерків, волонтери повезли заморожене м’ясо, концентрований борщ, домашню випічку, сушені фрукти, соки та фруктові концентрати.

Вінницькі школярі передали військовим банери-привітання з Новим роком, малюнки, листи, вітальні листівки та печиво, а квартальні комітети зібрали 20 посилок із продуктами та салатами.

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З одягу військовим відправили теплу білизну, зимову форму, шкарпетки, рукавиці та теплі устілки. Серед іншого до гуманітарного вантажу увійшли нетбук, телевізор, радіостанції, акумулятори, зарядні пристрої, батарейки, бензопила, запчастини для автомобілів, пральний порошок, мило, медичні засоби та інше.

Особливим подарунком для воїнів стане метрова новорічна ялинка від ГО «Гармонія». Вона виготовлена із паперових кругів, на яких вінничани залишили свої привітання українським воїнам, серед яких найчастіші зустрічаються слова «Повертайтесь живими».

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«Вже другий рік поспіль перед Новим роком, вся громада Вінниці збирає таку досить об’ємну допомогу нашим військовим. Я думаю, це буде гарний подарунок перед Новим Роком і Різдвом хлопцям, які захищають свою країну на Сході», - сказав Вінницький міський голова Сергій Моргунов.