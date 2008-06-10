Пол МакКартні попросив у Пінчука велосипед

Легендарний бітл сер Пол МакКартні привезе до Києва одразу трьох кухарів. Окрім того обслуговувати “кухню” сера будуть кілька українських помічників, які допомагатимуть британцям купувати в Києві найсвіжіші екологічно чисті продукти. Про це на прес-конференції повідомили представники Фонду Віктора Пінчука.

Сер Пол уже замовив горішки та соєве молоко. Також організатори концерту зараз думають над тим, що можна запропонувати йому з української кухні. Основне меню МакКартні та його групи складатимуть овочі, фрукти, молочні продукти.

Увесь побут співака “обертається” навколо вегетаріанства, тож на вимогу МакКартні у його номері у готелі не повинно бути шкіряних меблів та навіть... будь-яких зображень тварин. Натомість сер Пол попросив поставити у його номері рояль, а у гримерці – кілька пальм.

Напевно для шанувальників бітла організатори концерту повідомили, що МакКартні дуже любить квіти. Найулюбленіші – білі лілії «Касабланка», білі, блідорожеві троянди та польові квіти.

Києвом сер Пол пересуватиметься на автомобілі Jaguar Daimler Super 8. Але разом з тим попросив підготувати велосипед. Він має бажання здійснити вело подорож по Києву, й попросив зробити для нього екскурсію найвизначнішими місцями української столиці.

Приїде сер Пол МакКартні до Києва 13 червня чартером, відбуде 15. 15 червня офіційно відкриє також персональну виставку своїх робіт у ПінчукАртЦентрі.

На Майдані Незалежності йде активна підготовка до концерту сера Пола МакКартні, що відбудеться 14 червня, о 21 годині. Шоу проходитиме під назвою Independence Concert. Організатори запевняють, що подібного шоу, яке відбудеться 14 червня, ще не було, і, можливо, уже й не буде. Усе, що зараз готується на Майдані, це «ексклюзив».

Independence Concert транслюватиметься в кількох містах України. Зокрема, в Одесі, Донецьку, Львові, Харкові, Дніпропетровську.

Участь у підготовці концерту беруть фахівці з 8-ми країн світу – України, Великобританії, США, Бельгії, Швейцарії, Латвії, Польщі та Росії. Загалом в підготовці шоу задіяно 500 людей.