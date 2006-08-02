У Донецьку на АЗС бензин дорожчає щодня на 10-20 копійок. На сьогодні ціна бензину марки А-95 досягає 4,80-4,90 грн. за літр, А92 – 4,50 грн., А80 – 4,20 грн.

Як повідомив УНІАН комерційний директор АЗС "Космос" Іван РЄДІН, подорожчання пального пов`язане зі зростанням відпускних цін нафтопереробними підприємствами України.

"Нафтопереробні підприємства в Україні одночасно підняли ціни на бензин. Зросли заводські ціни, відповідно, ми вимушені підняти також", - сказав І.РЄДІН. При цьому він наголосив, що про причини подорожчання виробники пального "зрозумілих роз`яснень не дають".

І.РЄДІН вважає, що "від подорожчання бензину страждають як споживачі, так і автозаправні станції". "Водії будуть ставити машини на відстій і користуватися громадським транспортом, як це вже у нас було", - зазначив І.РЄДІН.

За його прогнозами, найближчим часом відбудеться нове подорожчання бензину, і ціна на нього досягатиме 5 гривень за літр.

"Якщо так далі піде, ціни зростатимуть, ми дійдемо до європейського рівня", - додав І.РЄДІН.