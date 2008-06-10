Литвин закликав чуму на голови Черновецького і БЮТ

Блок Литвина співпрацюватиме у Верховній Раді України з коаліцією, але при цьому «нікому не збирається підтримувати штани».

Про це сказав лідер Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН в інтерв`ю "Газеті 24".

За його словами, Блок Литвина завжди виступав «за співпрацю в роботі над тими рішеннями, які необхідно приймати сьогодні для людей і країни».

«Але при цьому нікому не збираємося «підтримувати штани»», - додав В.ЛИТВИН.

Відповідаючи на запитання про те, до кого приєднається Блок Литвина в Київраді, лідер блоку відповів, що він не приймає такої постановки питання. «У мене такий рівень упізнаності, що хай до мене приєднуються», - додав він.

За словами В.ЛИТВИНА, у фракції є «чітке бачення, що необхідно зробити, і ми його оформили у відповідні умови». Він підкреслив, що «якщо ці завдання реалізовуватимуться, ми співпрацюватимемо хоч із бісом». В.ЛИТВИН вважає, що ті, хто пропонує фракції в Київраді приєднуватися, по суті, запрошують її «до дерибану». За його словами, «це згубна практика».

Відповідаючи на запитання про те, до кого приєднається фракція Блоку Литвина в Київраді, якщо постане питання про вибір між Блоком Черновецького або Блоком Юлії Тимошенко, В.ЛИТВИН сказав: «Чума на обидва їх будинки! Головне, щоб обидва ці блоки були якнайдалі один від одного, а то вчепляться один одному в горлянки у боротьбі за владу, і місто остаточно завалиться».

За його словами, між цими політичними силами «має бути ядро, хоча б депутатів 30, які б виступали примирителям» і направляли «їх негативну енергію в мирне русло». «У такому разі є надія на стабільну ситуацію в Київраді. У жодному випадку не можна допустити, щоб одна політична сила абсорбувала інші фракції, одержала 50% плюс один голос і поділила все, що можна», - переконаний В.ЛИТВИН.