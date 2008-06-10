США закликають Китай зміцнювати національну валюту

Міністр фінансів США Генрі Полсон заявив, що китайська валюта залишається сильно недооціненою. Попри її зростання приблизно на 20% з липня 2005 р., це залишається недостатнім, сказав міністр. При цьому китайські товари виявляються дешевші для американських споживачів, а американські товари - дорожчі в Китаї. Зусилля Китаю змінити політику щодо валюти також допоможе країні подолати проблему інфляції, передає Associated Press.

За словами Г.Полсона, на дводенній зустрічі, що має відбутися наступного тижня сторони обговорять проблеми зростання цін на нафту і продукти харчування в обох країнах, а також кредитно-іпотечну кризу в США.

Заява міністра фінансів США була зроблена напередодні чергового раунду "стратегічного економічного діалогу", спрямованого на поліпшення двосторонніх економічних відносин, який відбудеться у Вашингтоні. Попередній раунд переговорів пройшов в грудні 2007 р. в Пекіні.

Американська сторона намагається домогтися того, щоб Китай відкрив свою фінансову систему для іноземних банків і інвестицій, включаючи головні фінансові інституції США, але Китай занепокоєний кризою американської економіки.