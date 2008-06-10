Гривня стане конвертованою ще за життя нинішніх поколінь

Національний банк України (НБУ) підготував концепцію валютної політики, що передбачає перехід на конвертовану гривню, пише Лента.ру з посиланням на "Комерсант". Валютна реформа потребуватиме від 8 до 30 років.

Згідно з концепцією, НБУ планує друкувати гривну незалежно від надходжень іноземної валюти і обмежити кредитування у валютах інших країн. Крім того, український Центробанк має намір заохочувати використання гривні в міжнародних торговельних операціях. Нарешті, повинна бути проведена дедоларизація економіки, після якої гривня стане не тільки інструментом платежів, а й мірою вартості.

З часом НБУ піде з міжбанківського ринку і зробить курс гривни плаваючим. Це необхідно, щоб ефективніше здійснювати рефінансування комерційних банків. Наразі безготівкова гривна емітується для викупу надходжень іноземної валюти.

Хоча фахівці вважають реформу валютного регулювання на Україні назрілою, починати її за умов політичної і економічної стабільності неможливо. Нововведення, на думку експертів, реальні тільки після скорочення інфляції хоча б до 7 відсотків за рік.