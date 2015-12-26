У спальному районі Києва стався вибух, загинув чоловік

Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Києві, повідомлення про вибух на вулиці Донецькій надійшло близько 10.35. За викликом відразу вирушила слідчо-оперативна група та експерти-вибухотехніки.

Правоохоронці встановили, що вибух пролунав біля одного із житлових будинків. У результаті загинув 42-річний чоловік, пошкоджено стіну будівлі та припаркований неподалік автомобіль.

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На місці події працюють слідчі, працівники вибухотехнічної служби та рятувальники. З’ясовуються всі обставини інциденту. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.