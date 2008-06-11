Армія для вакцинації проти кору використовує бельгійську вакцину

Для проведення щеплень проти кору і краснухи військовослужбовцям Збройних Сил України використовується якісна вакцина бельгійського виробництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України генерал-майор Петро МЕЛЬНИК під навчань військових медиків у Вінниці.

П.МЕЛЬНИК зазначив, що санітарно-епідеміологічна ситуація в українській армії чітко контролюється. Протягом останніх двох років щеплення проти основних видів захворювань серед особового складу проводилося регулярно.

За словами П.МЕЛЬНИКА, це призвело до зменшення кількості спалахів інфекційних захворювань серед військовослужбовців у 2,3 рази.

Коментуючи ситуацію щодо вакцинації на загальнодержавному рівні, головний військовий медик зазначив, що за часів незалежності в Україні був порушений календар проведення щеплень. «Це мало негативні наслідки щодо стану санітарно-епідеміологічної ситуації в державі. Дала збій система імунного захисту населення», - сказав він.

Разом з цим, на думку П.МЕЛЬНИКА, щеплення повинні проводитися вчасно, з відповідним науковим обгрунтуванням і лише якісними вакцинами.

Як повідомляв УНІАН, в Україні, починаючи з 26 травня, мала бути проведена масова вакцинація громадян віком від 16 до 29 років від кору і краснухи.

Внаслідок щеплень, розпочатих у Донецькій області з 5 травня, зафіксовані ускладнення стану здоров`я молодих людей. 13 травня старшокласник з Краматорська після щеплення, зробленого напередодні, помер у реанімації.

17 травня Міністерство охорони здоров`я України припинило кампанію масової імунізації молоді проти кору і краснухи.

Для проведення масової вакцинації в Україну була ввезена вакцина індійського виробництва.