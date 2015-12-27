На Рівненщині за спробу збуту незаконно видобутого бурштину затримали суддю і митника

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Вмтановлено, чиновники призначили зустріч із покупцем на одній з автомобільних заправних станцій на трасі Київ – Одеса, де й були затримані під час продажу дорогоцінного товару.

За попередніми висновками експертів, загальна вартість вилученого співробітниками Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області каменю становить понад 75 тисяч гривень.

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Поліцією відкрито кримінальне провадження за ст. 198 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН раніше, співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією вилучили у Рівненській області майже 22 кілограми бурштину-сирцю, ціна якого перевищує півмільйона гривень.