Нетверезий водій-іноземець на іномарці протаранив символ Одеси - "Якір-серце" (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час апаратної наради повідомила директор департаменту культури і туризму Одеської міської ради Тетяна Маркова.

Звертаючись до мера міста Геннадія Труханова, вона зазначила, що дорога скульптура (туристичний символ міста), розташований на вулиці Ланжеронівській, недалеко від будівлі мерії, відновленню не підлягає.

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«У ніч на суботу дуже нетверезий турист з Прибалтики практично знищив наш туристичний символ «Якір-серце», - сказала Маркова, уточнивши, що громадянин був затриманий на місці.

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В результаті сильного удару двометрова композиція практично вибита з підстави, а лиття, що лопнуло, ремонту не підлягає, необхідно відливати нове. Тому, як заявила Маркова, з винуватця ДТП необхідно стягнути вартість пам'ятника.

Як зазначив Труханов, вже віддано відповідне розпорядження департаменту муніципальної безпеки міськради.

«Факт ДТП задокументований. Відповідна робота в цьому напрямку ведеться. Хотілося б, щоб людина добровільно відшкодувала збитки. Без нашого звернення до суду», - сказав міський голова.

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У Патрульній поліції Одеси УНІАН підтвердили факт ДТП в ніч на 26 грудня.

Довідка УНІАН. Відлитий з бронзи 200-кілограмовий пам'ятник «Якір-серце» відкрили в центрі Одеси 2 вересня 2012 року – в День міста. Пам'ятник є туристичним символом міста. Статуя - копія туристичного логотипу міста Одеси. Скульптур - Олег Черноїванов. За задумом автора, композиція об'єднує якір, серце, хвилі Чорного моря, силу і маяк.