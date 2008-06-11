У Черновецького відзначили підвищення якості київського повітря

Обмеження в’їзду в столицю вантажного транспорту в денний час позитивно вплинуло на якість атмосферного повітря на прилеглих до транзитних автомагістралей територіях.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Дениса БАССА.

«Ми ставимо перед собою завдання розширювати в подальшому систему автоматичного спостереження за станом атмосферного повітря, а в перспективі – і водних об’єктів, насамперед річки Дніпро, а також розробити регламент взаємодії усіх служб, які здійснюють моніторинг навколишнього середовища для отримання інформації про стан довкілля столиці», - зауважив Д.БАСС.

За інформацією Головного управління охорони навколишнього природного середовища КМДА, в столиці регулярно здійснюється комплекс робіт спрямованих на розвиток муніципальної системи вивчення стану довкілля міста.

На відміну від діючого моніторингу атмосферного повітря, який здійснює Центральна геофізична обсерваторія – ЦГО (за допомогою мережі стаціонарних постів контролю) та державна санепідслужба м. Києва (шляхом відбору проб на маршрутних постах в зонах впливу автотранспорту та промислових підприємств), муніципальна система ГУ охорони навколишнього середовища дозволяє отримувати інформацію в реальному часі – тобто кожні 20 хвилин цілодобово.

Сьогодні в такому режимі працює автоматизований пост спостереження за станом атмосферного повітря на Харківському житловому масиві (вул. Ревуцького) та модернізовані стаціонарні пости спостереження ЦГО, які розташовані на Бессарабській площі, вул. Попудренка та пл. Перемоги.

«Автоматизований контроль за впливом автотранспорту на якість атмосферного повітря здійснюється сьогодні на пл. Перемоги за допомогою трасового газоаналізатора, який працює автономно на сонячній батареї. Після реконструкції, знову почне працювати аналогічний пост і на Московській площі», - розповів Д.БАСС.

Крім того, встановлено прилади контролю на трубах потенційно-небезпечних джерел забруднення: сміттєспалювальному заводі «Енергія» та ТЕЦ-5.

У поточному році ГУ охорони навколишнього природного середовища КМДА планує ввести в експлуатацію автоматизований пост спостереження за станом атмосферного повітря на житловому масиві «Троєщина», розширити мережу трасових газоаналізаторів та, за згодою власника (ЦГО), модернізувати вже існуючі стаціонарні пости контролю якості атмосферного повітря.