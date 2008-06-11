Чернігівський маньяк виявився "просто гвалтівником"

У Чернігові набрав законної сили вирок суду щодо ґвалтівника, жертвами якого стали четверо неповнолітніх дівчат. Чоловіка засуджено до 11 років позбавлення волі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, судово-психіатрична експертиза визнала 40-річного чоловіка повністю осудним. У залі суду він визнав свою провину та підтвердив свідчення, дані ним у ході слідства.

Як уточнив заступник прокурора м. Чернігова Сергій КОПЄЙКІН, експертиза, проведена у ході слідства не підтвердила причетності цього чоловіка до інших зґвалтувань, скоєних у Чернігові в попередні роки. "Тому підстав називати цього ґвалтівника «маніяком», як про це вже повідомили деякі ЗМІ, все-таки нема", - наголосив С.КОПЄЙКІН.

Як повідомлялося раніше, у серпні та листопаді минулого року у Чернігові сталися чотири зґвалтування.

Усім своїм жертвам ґвалтівник розказував історію про те, що нібито з його автомобіля невідомі щойно поцупили цінні речі та гроші. Викрадачами начебто можуть бути учні розташованої неподалік школи. Тож він просив дівчат піти з ним і показати, де розташована найближча школа. Потім, застосовуючи фізичну силу і погрози, ґвалтівник заводив дівчат до безлюдних увечері шкільних дворів і примушував вступати з ним у статевий зв`язок.