Українські виробники не можуть скористатися перевагами СОТ

Україна недостатньо переймається адаптацією національної економіки до умов Світової організації торгівлі. Вітчизняний виробник має проблеми з доступом на закордонні ринки. Про це в інтерв’ю «Німецькій хвилі» заявив експерт українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа.

Україна настільки захопилася процедурою вступу до СОТ, що майже забула про реальні потреби своїх виробників. Тому зараз ефективно скористатися перевагами міжнародного торгівельного клубу може далеко не кожен вітчизняний товаровиробник, констатує Лапа. «Ми знизили імпортні мита на тваринницьку продукцію, а потрапити на закордонні ринки з нашою тваринницькою продукцією ми не можемо. Є проблеми з доступом на ринки ЄС, та й навіть на російські ринки. Тобто ми доступ на свій ринок відкрили, а дзеркальних переваг не отримали». Експерт каже, що зараз українські чиновники вже усвідомили цю проблему і намагаються терміново її вирішити. Однак, за словами Лапи, враховуючи неповоротку бюрократичну систему, змінити ситуацію тепер Україні буде дуже важко. «Вивезти якусь нашу продукцію, наприклад сухе молоко, на європейський ринок, це реально потрібно півтора-два роки. Це процес, який потребує координації значних зусиль і часу. А цієї координації немає». На переконання Володимира Лапи, найбільше збитків може зазнати виноробна та тваринницька галузі, а також тепличне овочівництво.