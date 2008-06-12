Аварія автобуса в Чернігівській області: 4 загиблих, 19 поранених
09:24, 12 червня 2008Суспільство
2123 0
Мерседес слідував у Москву
Сьогодні рано вранці пасажирський автобус "Мерседес" перекинувся на дорозі в Чернігівській області. В результаті загинуло четверо людей, 19 поранені. Автобус слідував до Москви, виїхав він напередодні з Кишинева.
За попередніми даними, в салоні знаходилися більше 30 чоловік, більшість з них – громадяни Молдавії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter