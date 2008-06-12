Аварія автобуса в Чернігівській області: 4 загиблих, 19 поранених

Сьогодні рано вранці пасажирський автобус "Мерседес" перекинувся на дорозі в Чернігівській області. В результаті загинуло четверо людей, 19 поранені. Автобус слідував до Москви, виїхав він напередодні з Кишинева.

За попередніми даними, в салоні знаходилися більше 30 чоловік, більшість з них – громадяни Молдавії.

Эхо Москвы