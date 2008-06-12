Київське метро продовжило роботу на годину через Пола Маккартні

Підземка продовжила роботу на годину через Пола Маккартні. Про це йдеться в повідомленні підприємства.

Також підприємство вирішило закрити станцію "Майдан Незалежності" для входу і виходу пасажирів з 14:00 до 00:00 14 червня.

Станція працюватиме тільки в режимі пересадок між Святошинсько- Броварською і Куренівсько-Червоноармійською лінією.

В той же час підприємство має намір підсилити чергування обслуговуючого персоналу на станціях "Хрещатик" і "Театральна", а також збільшити кількість потягів на лініях.

Нагадаємо, що Київміськадміністрація обмежила рух транспорту в центрі Києва 13-15 червня через концерт Пола Маккартні.

Зокрема, рух транспорту буде перекритий по Майдану Незалежності від вулиці Інститутської до вулиці Городецького з 15:00 13 червня до 16:00 15 червня, а також по Хрещатику від Європейської площі до Бессарабської площі і вулиці Садової з 16:00 до 24:00 14 червня.

Фонд Віктора Пінчука організував концерт Independence Concert відомого рок-музиканта сера Пола Маккартні в Києві на Майдані Незалежності у суботу, 14 червня, в 21:00.

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