Міністр вуглепрому каже, що не готовий реалізувати ідею Тимошенко

Вугільна галузь України поки що не готова перейти до погодинної оплати праці шахтарів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Єнакієвму заявив міністр вугільної промисловості Віктор ПОЛТАВЕЦЬ.

«На жаль, ми найближчим часом не готові (до погодинної оплати). Нам треба готуватися. І найголовніше, має бути хороша підготовка, насамперед, керівників, інженерно-технічних працівників», - сказав він.

Міністр пояснив, яка необхідна підготовка: «Ось приходите ви на роботу, а там немає костиля, болта, гайки тощо. Тому ви змушені йти шукати костиль, болт, гайку, а час йде, а заплановані метри проходки чи тонни вугілля за цей час не даєте».

У зв`язку з цим він підкреслив, що «потрібна дуже серйозна підготовка як самої технології, так і матеріально-технічного забезпечення, щоб людина йшла на своє робоче місце і виконувала ту норму, котра їй закладена на цей час, а не відволікалася на всі ці побічні справи».

Міністр підкреслив, що в переході до погодинної оплати праці шахтарів «є дуже багато позитивного, а є й негативне». За його словами, уряд прийняв рішення, що цього року «переводимо на таку оплату шахту імені Засядька, а потім визначимо, яку взяти шахту в системі Мінвуглепрому. Треба відпрацювати, вивчити і дати оцінку всьому цьому – переходити чи ні».

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 11 червня заявила, що з 1 липня на погодинну оплату праці будуть переведені шахтарі, що працюють в умовах підвищеного ризику.

«З 1 липня ми перейдемо на погодинну оплату праці для шахтарів та інших робітників, які працюють безпосередньо на тих шахтах, де існує небезпека, а наступний крок – ми вводитимемо погодинну оплату для решти всіх працівників, які працюють під землею», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, введення погодинної оплати праці є «цілком вірним», оскільки такий підхід сприятиме дотриманню правил техніки безпеки при проведенні робіт в умовах підвищеного ризику для життя.

При цьому глава уряду заявила, що перехід на погодинну оплату праці не приведе до зниження рівня існуючої заробітної плати у вугледобувній галузі України.

«Всі розрахунки, які потрібні для того, щоб перейти на погодинну оплату, будуть представлені в проекті змін до державного бюджету на 2008 рік, який ми плануємо обговорити на позачерговому засіданні уряду у вівторок (17 червня)», - повідомила Ю.ТИМОШЕНКО.