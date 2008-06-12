Герман: Партія регіонів має проблеми з висвітленням своєї позиції

Міністерство юстиції України зареєструвало газету “Час регіонів”, засновником якої є Партія регіонів.

Про це в інтерв’ю агентству УНІАН повідомила народний депутат України Ганна ГЕРМАН (фракція Партії регіонів).

За її словами, вихід першого номера газети планується вже у червні.

Г.ГЕРМАН повідомила, що необхідність видання партійної газети зумовлена тим, що у Партії регіонів як опозиційної сили є проблеми з висвітленням своєї позиції у ЗМІ.

“Ми як опозиція маємо великі проблеми з доступом до ЗМІ, нам постійно відмовляють або пропонують розміщення матеріалу на комерційній основі за дуже високими цінами”, - повідомила вона.

За її словами, щоб опублікувати статтю лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА за підсумками виборів у Києві, “нам довелося платити великі гроші газетам”.

“Тому ми вирішили, що дешевше нам буде все-таки випускати партійну газету, за допомогою якої ми зможемо донести до людей нашу позицію”, - пояснила Г.ГЕРМАН.

Вона повідомила, що у майбутньому це буде щоденна газета, але спочатку вона виходитиме раз на тиждень. За її словами, газета виходитиме трьома мовами - українською, російською та англійською.

Г.ГЕРМАН зазначила, що кандидатура головного редактора ще остаточно не затверджена політрадою партії. Водночас вона підтвердила, що Віталій ПАНОВ (раніше працював в Україні власним кореспондентом газети «Комсомольская правда» - УНІАН) є одним із кандидатів на цю посаду.