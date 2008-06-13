Мінекономіки запустить сайт для інформації про держзакупівлі

Інтернет-сайт для публікації інформації про проведення державних закупівель Міністерство економіки планує запустити в липні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Запоріжжі повідомив перший заступник міністра економіки Анатолій МАКСЮТА.

За його словами, наразі сайт проходить тестування. «Думаю, що з 1 липня сайт вже буде відкритий для користування», - зазначив А.МАКСЮТА.

Нагадаємо, на початку квітня А.МАКСЮТА повідомив, що для створення веб-порталу для публікації інформації про процедури проведення держзакупівель знадобиться 1,5-2 місяці, а в цей період замовники зможуть публікувати інформацію на своїх сайтах, а на сайті Мінекономіки розміщуватиметься електронна копія «Вісника державних закупівель».