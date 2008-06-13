Компанія DiaWest збудує котеджне містечко під Києвом

Компанія DiaWest планує інвестувати близько 17 млн. дол. у будівництво котеджного містечка «Музичі-Гармонія» в Києво-Святошинському районі Київської області.

Про це повідомив голова правління DiaWest Анатолій БАЛЮК на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, компанія має намір вести проект за рахунок фінансового інвестування, зокрема, шляхом залучення кредитних коштів у ЗАТ “Сведбанк Інвест”.

За підрахунками компанії, загальна вартість проекту обійдеться в 16,8 млн. дол., виходячи з собівартості будівництва в 1 тис. дол. за 1 кв. м (загальна площа котеджного містечка становить 16,8 тис. кв. м). Також у будівництво планується залучати кошти приватних інвесторів (під купівлю будинків).

Голова правління компанії зазначив, що містечко буде розташоване на території площею 7 га в селищі Музичі, за 20 км від Кільцевої дороги.

Проектом забудови передбачається будівництво 97 будинків площею від 115 до 600 кв. м. На сьогодні затверджено 10 проектів будинків і закінчується розробка генерального плану.

А.БАЛЮК повідомив, що компанія має намір будувати доступне житло без внутрішніх опоряджувальних робіт . Він додав, що основну масу котеджів складуть таун-хаузи площею 115 кв. м, вартість яких, включаючи прибудинкову земельну ділянку в 2,5 сотки, становитиме 149 тис. дол.

Окрім таун-хаузів, у містечку планується будівництво котеджів площею 150-230 кв. м, а також елітних будинків, частка яких у загальному обсязі будівництва не перевищить 10%. На восьми ділянках площею 15-16 соток розмістяться будинки площею 400-600 кв. м.

Інфраструктура містечка передбачає будівництво адміністративного корпусу, магазинів, дитячого майданчика.

А.БАЛЮК зазначив, що перші продажі будинків планується почати через два місяці.

Як уточнила керівник відділу нерухомості компанії DiaWest Марина САРУТА, вартість 1 кв. м таун-хаузів становить 1,3 тис. дол., в котеджах – 1,7 тис. дол.

У купівлю земельної ділянки, яка знаходиться у межах селища, компанія інвестувала 2,8 млн. дол.

Будівництво будинків почалося в червні ц.р., котеджі будуватимуться в три черги впродовж 1,5 року.

А.БАЛЮК підкреслив, що девелоперський бізнес – новий напрям для компанії, і будівництво котеджного містечка – перший проект. При цьому компанія розглядає можливість ведення девелоперських проектів у регіонах України.

Довідка УНІАН. Компанія DiaWest - одне з найвідоміших українських підприємств у сфері комп`ютерних технологій. Компанія працює на українському ринку з 1994 року, і є бізнес-партнером провідних світових корпорацій.