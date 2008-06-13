На шахті в Єнакієвому досі шукають 12 гірників

На шахті ім. Карла Маркса у м. Єнакієве Донецької області тривають пошуки 12 гірників, які опинилися під завалами в результаті вибуху 8 червня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, до пошуково-рятувальних робіт залучено підрозділи Головного управління МНС в Донецькій області та Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Мінвуглепрому.

Як повідомлялося, вибух газоповітряної суміші на шахті ім. К.Маркса стався 8 червня о 5-й годині на горизонтах 875-1000 метрів. В шахті працювало 37 гірників. Врятовано 24 гірники. 1 гірник загинув.