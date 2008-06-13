У Києві за добу - 342 дорожньо-транспортні пригоди

За добу в Києві скоєно 342 дорожньо-транспортні пригоди, в яких учасники дорожнього руху не отримали тілесних ушкоджень. В тому числі зафіксовано сім дорожньо-транспортних пригод, в яких 9 осіб отримали травми (3 зіткнення, 4 наїзди на пішоходів).

Як повідомили УНІАН у Державтоінспекції м. Києва, за керування автомобілем у нетверезому стані затримано 32 водіїв.

Державтоінспекція м. Києва нагадує, що у столиці проводиться дві операції: „Автобус-2008” та „Небезпечний вантаж”.

Столична Державтоінспекція звертається до всіх учасників дорожнього руху з проханням телефонувати за телефоном довіри. При виникненні конфліктних ситуацій на дорозі, про непрацюючі світлофори а також у всіх випадках коли ДАІ в змозі надати допомогу, слід телефонувати за цілодобовим телефоном довіри: 483-70-64.