В Азовському морі через тиждень знайшли тіла двох рибалок

Станом на 13 червня в Азовському морі знайдені тіла двох із трьох рибалок, мешканців села Безіменне, котрі 6 червня в районі села Широкине Донеччини перекинулися на моторному човні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Пошук третього рибалки триває. Ситуація перебуває під контролем Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах МНС і Головного управління МНС у Донецькій області.