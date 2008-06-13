У Керчі ротвейлер покусав дитину

У Керчі стався другий за тиждень напад собаки на дитину - тварина прокусила ногу дворічному хлопчику.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією Керченського міського порталу, хлопчик перебував на руках у матері в той момент, коли собака породи ротвейлер вчепився йому в ногу.

Це трапилося 12 червня близько 13-ї години на зупинці «Швейна фабрика» в районі автовокзалу. Жінка з сином на руках купила пиріжки і поклала їх у сумку. Собака, що перебував поряд без повідка, ошийника і намордника, раптом стрибнув і вчепився зубами в ногу малюка. Піднявся крик, на допомогу жінці прийшли водії маршруток, які відігнали тварину. Жінка звернулася до медиків, вони обробили рану, що кровоточила.

За словами очевидців, господар ротвейлера, що був тут же, молодий чоловік 30-35 років, спокійно відреагував на те, що сталося, і не вжив жодних заходів, щоб заспокоїти собаку.

Міліція Керчі проводить перевірку за даним фактом.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня в Керчі шестирічну дівчинку покусала зграя собак, внаслідок чого дитина у тяжкому стані потрапила до реанімації. Лікарі реанімаційного відділення налічили на тілі дівчинки 200 рваних ран. За словами лікаря-реаніматора, рани зашивали всім відділенням; тварини не залишили на дитині "живого" місця.