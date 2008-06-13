У Тимошенко вирішили, як святкувати День Конституції

Кабінет міністрів України розпорядженням № 823-р від 11 червня 2008 року затвердив план заходів з підготовки та відзначення 12-ї річниці Конституції України.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.

Зокрема, з нагоди 12-ї річниці Конституції України у Києві та Севастополі, обласних та районних центрах, інших населених пунктах проводитимуться урочистості за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, міжнародних, громадських організацій, політичних партій, народних депутатів України, діячів науки та культури.

Згідно з рішенням уряду, планується організувати покладення квітів до пам’ятних знаків та пам’ятників видатним діячам українського державотворення, борцям за свободу і незалежність України.

Крім того, у навчально-виховних закладах, закладах культури, військових частинах планується провести тематичні заходи, спрямовані на виховання правової культури, висвітлення історії становлення конституційного права, внеску видатних правників у його розвиток.

З нагоди 12-ї річниці Конституції України планується також провести виставки фото- та архівних документів, що ілюструють процес прийняття Основного Закону та історію законотворення.

Водночас уряд вважає за необхідне в рамках святкування 12-ї річниці Конституції провести інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо порядку використання Державного Прапора України, Державного Герба України, Державного Гімну України та інших заходів, спрямованих на виховання у громадян поваги до державних символів.

Згідно з розпорядженням уряду, 28 червня у містах-героях та містах дислокації штабів видів Збройних Сил та оперативних командувань, а також у Сімферополі та обласних центрах будуть проведені святкові феєрверки.