Хмельницька область має намір закупити 52 шкільних автобуси за рахунок співфінансування

Про це кореспонденту УНІАН повідомив директор департаменту освіти і науки ОДА Олег Фасоля.

Він зазначив, що наприкінці минулого року область одержала 31,2 млн грн з державного бюджету на придбання шкільних автобусів у 2016 році. Стільки ж коштів мають віднайти районні бюджети.

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“Районна влада вже поінформована. Сподіваюся, що, коли на початку весни перерозподілятимуться вільні лишки місцевих бюджетів, буде вироблений механізм придбання автобусів для навчальних закладів”, - сказав посадовець.

На думку Фасолі, економним варіантом освоєння співфінансування була би загальна тендерна закупівля 52 одиниць обласним департаментом освіти, що давало б можливість здешевити вартість автобусів.

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Довідка УНІАН. Парк шкільних автобусів Хмельницької області наразі нараховує 361 транспортну одиницю. Потреба галузі становить ще 40 автобусів.

Окремо заміни потребують діючі шкільні автобуси, що відпрацювали експлуатаційний термін.