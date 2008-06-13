РЛС у Севастополі та Мукачевому перепрофілюють

Радіолокаційні станції систем попередження про ракетний напад і контролю космічного простору розміщені у Севастополі та Мукачевому найближчим часом будуть перепрофільовані та модернізовані.

Про це сьогодні у Дніпропетровську повідомив журналістам Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

За його словами, РЛС можуть використовуватися у космічній сфері. Президент уточнив, що модернізація РЛС коштуватиме близько 250 млн. грн. За його словами, на продовженні експлуатації РЛС з новими функціями – спостереження за космічними об’єктами – наполягають експерти. В.ЮЩЕНКО наголосив, що прогнозується також більш широке використання радіолокаційних станцій.

За словами Президента, стратегічне використання РЛС у Мукачевому та Севастополі розглядатиметься на засіданні РНБО України.

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