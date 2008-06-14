Чи є життя після виведення Чорноморського флоту?

Україна вивчає питання про можливість створення в Севастополі глибоководного порту.

Про це повідомив на брифінгу в п’ятницю заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ, відповідаючи на запитання, чи планує Україна розвивати інфраструктуру в Севастополі після виведення Чорноморського флоту Російської Федерації в 2017 році.

«Питання серйозно аналізується усіма гілками української влади, особливо в контексті використання Севастополя і його природних умов як рекреаційної зони і як глибоководний, практично єдиний глибоководний порт на просторі Чорного моря, який може стати стратегічним пунктом глобальної торгівлі по лінії Глобальний світ – Євразія», - сказав він.

За словами О.ЧАЛОГО, крім Констанци немає глибоководного порту, який би міг приймати великотоннажні кораблі і забезпечити морську торгівлю по лінії Тихий океан – Атлантичний океан – Чорне море – Євразія.

При цьому О.ЧАЛИЙ не виключив, що в проекті про створення глибоководного порту в Севастополі Україна співпрацюватиме з Росією.