Відкриття пам'ятника Катерині II в Севастополі перенесли (уточнена)

Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ заявляє, що на сьогодні точно ще не знає, коли буде урочисто відкрито встановлений вчора пізно ввечері у центрі міста пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в інтерв’ю журналістам безпосередньо біля монументу В.САРАТОВ пояснив це тим, що досі незавершені підготовчі роботи.

“Тому, як тільки вони будуть завершені, ми ухвалимо рішення”, - зазначив голова міськради.

На запитання журналістів, чому пам’ятник охороняють козаки, а не міліція, В.САРАТОВ сказав: „Наша міліція десь завжди поруч, і вона теж допомагає охороняти громадський порядок”.

Відповідаючи на уточнююче запитання про козаків, В.САРАТОВ зазначив, що вони приїхали охороняти пам’ятник від можливих спроб вчинення актів вандалізму.

Говорячи про заборону суду встановлювати у місті пам’ятник Катерині ІІ, голова міськради зауважив: „Це пам’ятник місцевого значення, і є рішення міської ради. Те процесуальне рішення, яке є, воно стосується форми встановлення, а не стосується суті самого пам’ятника”.

Як стало відомо УНІАН з поінформованих джерел, відкриття пам’ятника заплановане 15 червня на 8.10 ранку.

Як повідомляв УНІАН, увечері 13 червня в Севастополі встановили пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ. Раніше судовим рішенням було зупинено дію рішення Севастопольської міської ради про встановлення цього пам’ятника.

Церемонія його відкриття також непередбачена планом святкових заходів до 225-й річниці заснування Севастополя, що проводяться 13-14 червня.

Фінансування та організаційні заходи зі встановлення пам’ятника здійснювала місцева громадська організація „Фонд імені Геннадія Черкашина”.