У НБУ кажуть, що дії Кабміну суперечать плану антиінфляційних заходів

Виконавчий директор Національного банку України з економічних питань Ігор ШУМИЛО заявляє, що дії уряду з подолання інфляції недостатні і суперечать підготовленому спільно з Нацбанком плану антиінфляційних заходів.

Про це йдеться в статті І.ШУМИЛА “Чи вистачить українській владі мужності в боротьбі з інфляцією?», опублікованій в тижневику «Дзеркало тижня » № 22 від 14-20 червня 2008 року.

На його думку, ключовою мірою для заборони інфляції є обмеження бюджетних витрат до обсягів, визначених ухваленим Верховною Радою законом про бюджет на 2008 рік, - до 232 млрд. грн.

І.ШУМИЛО вважає, що озвучені Секретаріатом Президента і керівництвом уряду спроби збільшити витратну частину бюджету вже цього року призведуть не до збільшення реальних доходів населення і реального економічного зростання, а лише до підвищення інфляційного тиску.

«Всі надпланові надходження мають бути спрямовані на зменшення дефіциту бюджету і утримання його на рівні, що не перевищує 1% ВВП. У разі надпланових надходжень від приватизації їх слід акумулювати на окремому рахунку і використовувати на інвестиційні цілі в 2009 бюджетному році», - вважає І.ШУМИЛО.

При цьому представник НБУ визнав, що розроблений план антиінфляційних заходів не дає вичерпної відповіді на питання подолання інфляції. «Він недостатньо жорсткий в частині обмеження бюджетних витрат і не містить дієвих шляхів забезпечення зростаючого попиту на товари і послуги», - зазначив він.