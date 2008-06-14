Міліція очікує не менш ніж 200 тисяч охочих послухати Маккартні

За попередніми даними київської міліції, концерт легендарного британського музиканта Пола МАККАРТНІ, що відбудеться сьогодні на Майдані Незалежності, прийде послухати не менш як 200 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в місті Києві.

Водночас, за інформацією ЦГЗ, охорону громадського порядку здійснюватимуть 2150 співробітників органів внутрішніх справ.

Також для підвищення рівня безпеки присутніх на концерті та VIP-персон створено спеціальний оперативний штаб, здійснено рекогносцировку місць розташування глядачів. Зокрема, як пояснили у столичній міліції, для VIP-персон буде створено 2 сектори, які наближені безпосередньо до сцени, та створено 4 «звичайних сектори».

Охорону громадського порядку під час концерту здійснюватимуть співробітники патрульно-постової служби, Внутрішніх військ, Держслужби охорони МВС України, ДАІ.

В той же час буде посилено охорону центральних станцій київського метрополітену, які наближені до місця проведення концерту.