ДСНС попереджає про складні погодні умови: 11-13 січня Україну замете мокрим снігом

Заступник директора департаменту реагування на надзвичайні ситуації Державної служби України з надзвичайних ситуацій Володимир Демчук попереджає про складні погодні умови у найближчі три дні: 11-13 січня очікується мокрий сніг з переходом у дощ.

Про це він сказав сьогодні на брифінгу, передає кореспондент УНІАН.

"Ми очікуємо, що з 11 по 13 січня у більшості областей нашої країни буде сильний та мокрий сніг з переходом у дощ, і температура повітря буде коливатись від мінусової і переходити у плюсову", - зазначив Демчук.

Читайте такожГідрометцентр оголосив штормове попередження по всій Україні

Зокрема, він розповів, що Укргідрометцентр прогнозує ускладнення погодних умов у практично всіх областях. Погіршення погодних умов буде обумовлено налипанням мокрого снігу з дощем, місцями буде ожеледиця.

У зв'язку з цим ДСНС звертається до громадян бути обережними під час перебування на вулиці, обмежитись користуванням власним автотранспортом і не планувати поїздок на значні відстані.

Також Демчук закликав громадян дотримуватись правил пожежної безпеки.

За його словами, на цілодобовому чергуванні перебуває близько 7 тис. чоловік особового складу та близько 2 тис. одиниць спеціальної техніки.