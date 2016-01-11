У Почаївській лаврі вночі відбулося унікальне богослужіння із співом стародавніх колядок

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, незвичайне вечірнє богослужіння відбулося в Преображенському соборі Почаївської лаври.

Монастирський храм заповили тисячі паломників з усіх куточків України. А сам спів колядок тривав далеко за північ. Така традиція існує лише в Україні.

Разом з численними паломниками зі всієї України цього вечора у Почаєві молився Предстоятель УПЦ Блаженніший Митрополит Онуфрій.