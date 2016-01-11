У Почаївській лаврі вночі відбулося унікальне богослужіння із співом стародавніх колядок
16:34, 11 січня 2016Суспільство
526 0
У Свято-Успенській Почаївській лаврі в ніч на 11 січня десятки хорів з храмів і монастирів Української Православної Церкви Західної України заспівали стародавні різдвяні колядки.
У Почаївській лаврі вночі відбулося унікальне богослужіння із співом стародавніх колядок / news.church.ua
Як повідомляє Центр інформації УПЦ, незвичайне вечірнє богослужіння відбулося в Преображенському соборі Почаївської лаври.
Монастирський храм заповили тисячі паломників з усіх куточків України. А сам спів колядок тривав далеко за північ. Така традиція існує лише в Україні.
Разом з численними паломниками зі всієї України цього вечора у Почаєві молився Предстоятель УПЦ Блаженніший Митрополит Онуфрій.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter