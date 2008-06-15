Держгірпромнагляд розслідуватиме аварію на "Стиролі"

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці і гірського нагляду призначив спеціальну комісію з розслідування причин аварії на концерні "Стирол", яка сталася учора.

Як повідомила прес-служба Держгірпромнагляду України, до Горлівки на місце аварії виїхав заступник начальника голови Держкомітету Олександр ДОЛМАТОВ.

Робота з установки виробництва сірчаної кислоти на концерні зупинена.

Як повідомляв УНІАН, через викид сірчаного газу, який стався при запуску після ремонту цеху з виробництва сірчаної кислоти концерну "Стирол", 18 осіб дістали отруєння.

Хвіст хмари викиду осів на промисловий майданчик шахти "Олександрівська-Західна", яка перебуває в процесі реструктуризації. Постраждали люди, які працювали на цьому майданчику.