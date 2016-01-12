ЗМІ знайшли маєток Януковича в російському Ростові

Сусідами розшукуваного українця є полковник ФСБ, заможні бізнесмени, радник губернатора і мер одного з російських міст

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зазначається, що журналісти приїхали за адресою, котру надав сам Янукович, коли запрошував для проведення з ним слідчих дій працівників української Генпрокуратури. Про місце розташування будинку розповіли в оточенні самого втікача.

Котеджне містечко з сімох будинків розташоване за великим парканом і межує з юридичним інститутом російського МВС, який у народі називають просто "школа поліції".

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Місцеві жителі називають містечко VIP-поселенням. Ця територія пильно охороняється, ворота відчиняють лише для господарів маєтків. Придбати тутешнє житло можна за 60 млн російських рублів, що дорівнює майже мільйону євро.

Один із жителів самого котеджного містечка підтвердив у телефонній розмові, що в одному з будинків мешкає колишній український посадовець. Однак уточнити, де саме оселився Янукович, він не зміг.

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Водночас вказана Януковичем для слідчих ГПУ адреса на загальнодоступних картах котеджного містечка не позначена. Наймовірніше, це пов'язано із секретністю.

Тим часом вирішується доля української власності колишнього можновладця. Так, днями стало відомо, що недобудований палац Януковича на мисі Айя в анексованому Криму буде переданий управлінню справами президента РФ. Спочатку планувалося, що палац дістанеться Севастополю. Там хотіли облаштувати санаторій або пансіонат.