У Севастополі відкрили пам’ятник Катерині ІІ (фото)

У Севастополі відкрили пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія відкриття 3-метрового бронзового монумента, встановленого на постамент пізно увечері 13 червня, розпочалася о 7-й ранку (напередодні увечері преса була попереджена про час відкриття скульптури), і тривала з півгодини.

В заході взяли участь 200-300 чоловік, активістів севастопольської громадської організації „Фонд імені Геннадія Черкашина”, депутатів міської ради, представників козацьких формувань Криму, жителів міста.

Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ в інтерв’ю журналістам після відкриття пам’ятника зазначив, що він сьогодні „не хотів, хоч як дивно, щоб ми зараз говорити про перемогу, про бої”. За його словами, „сьогодні ми відкрили пам’ятник Катерині, засновниці Севастополя, і я вважаю, що ми зробили серйозну справу, тому що в результаті усіх оцих дій, які робила Катерина ІІ і її сподвижники, народилося гарне місто, яке чесно 225 років служить Батьківщині”.

Відповідаючи на запитання, чи очікується надалі “протидія” пам’ятнику Катерині ІІ, В.САРАТОВ висловив сподівання, „що не буде проблем. Там просто є оці моменти, складні, процесуальні. Я просто хочу пояснити вам, ми нічого не порушуємо” (йдеться про заборону суду встановлювати відповідний пам’ятник у місті – УНІАН). По-перше, за словами В.САРАТОВА, міськрада не сама встановлювала пам’ятник: встановлювала громадська організація „Фонд імені Генадія Черкашина”, тому що у нас немає бюджетних коштів, а міськрада може встановлювати пам’ятник тільки за бюджетні кошти”. „Тобто, - додав голова міськради, - там було призупинено дію одного рішення міськради, від 2008 року, а залишилося рішення міськради від 2005 року, і міськрада Севастополя діє чітко в рамках законодавства”.

На думку В.САРАТОВА, той факт, що пам’ятник відкрито в День святої Трійці - це добрий знак для міста, для нашої держави”. За його словами, „були складнощі, були питання, але ви сьогодні звернули увагу, що відкриттю пам’ятника ніхто не заважав - зібралися і відкрили пам’ятник”. В.САРАТОВ додав: „ось коли там щось говориться про Севастополь, то я як голова міської ради, роблю все для того, щоб був громадянський мир”. На думку голови міськради, треба розуміти головне: „ми усі можемо бути різними, ми усі тут разом живемо, нам треба облаштовувати наше місто, нам облаштовувати нашу державу, нам треба розуміти один одного”.

Скульптором цього пам’ятника є народний художник України, почесний житель Севастополя Станіслав Чиж, який кілька тижнів тому пішов з життя.