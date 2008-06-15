Що робити з кіберзлочинністю в СНД?

До Державної думи Російської Федерації внесено угоду про співпрацю держав-учасників Співдружності незалежних держав (СНД) у боротьбі із злочинами у сфері комп`ютерної інформації. На ратифікацію документ, як повідомляє РосБізнесКонсалтинг, вніс президент Росії Дмитро Медведєв.

Документ визначає ключові напрями і форми співпраці у цій сфері. Подано перелік злочинів, що передбачають кримінальну відповідальність. Також угодою передбачається обмінміж учасниками інформацією про злочини у сфері комп`ютерної інформації і причетних до них осіб.